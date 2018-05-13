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عمر السعيد يعترف ببند أحقية الأهلي في شرائه

الأحد 13/مايو/2018 - 08:22 م
عمر السعيد يعترف ببند أحقية الأهلي في شرائه
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الفجر الرياضي
 

 

قال عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن شعر في يناير الماضي إنه لا يمكن الاستمرار في الانتاج الحربي، لذلك قرر الرحيل إلى وادي دجلة.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لا زلت أرتبط بعقد رسمي مع وادي دجلة، والإدارة تمنحني الضوء الأخضر للرحيل حال تلقي عرض مناسب لي".


وأردف: "نعم هناك بند في عقدي يتيح لي الرحيل إلى الأهلي، ولكن لم أتلقى أي اتصالات من مسئولي الأهلي في الفترة الماضية، وأنا مستمر مع دجلة".


واستطرد قائلا: "كنت أتمنى التواجد في منتخب مصر الفترة المقبلة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولقد كنت أتمنى تواجد حسين الشحات وعامر عامر حارس الإنتاج".

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