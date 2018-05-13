حسين الشحات عن استبعاده من المنتخب:"ربنا يوفقهم"

قال حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي، إنه كان يتمنى التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، ولكنه حزين لاستبعاده من القائمة التي أعلنها هيكتور كوبر اليوم.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لم يتحدث معي أي فرد من الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية، ولكن أتمنى لهم تقديم أداء ونتائج رائعة في الفترة المقبلة".





واستطرد قائلا: "اجتهدت كثيرا في الفترة الماضية، وتعبت هذا الموسم، وكنت هدافا للدوري المصري قبل الرحيل إلى العين الإماراتي، وفي الإمارات فزنا بالدوري والكأس، وحصلت على لقب أفضل لاعب".





وأردف قائلا: "لدي طموح للعب في أحد الدوريات الأوروبية الفترة المقبلة، ولكني ألعب في نادي كبير وهو نادي العين، والكل هنا يقدرني بشكل كبير".