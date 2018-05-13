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بعد استبعاده من المنتخب.. خالد قمر يطير إلى السعودية

الأحد 13/مايو/2018 - 08:20 م
بعد استبعاده من المنتخب.. خالد قمر يطير إلى السعودية
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الفجر الرياضي
 

 

قال خالد قمر مهاجم نادي الإنتاج الحربي، إنه سيسافر إلى الأراضي السعودية غدا، من أجل أداء مناسك العمرة، وذلك بعد أن استبعده الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة التي أُعلنت اليوم.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "كنت أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة، وأنا حزين لأنني لم أتلقى أي اتصالات من مسئولي الجهاز الفني".


واستطرد قائلا: "كلنا في ظهر منتخب مصر، ونتمنى أن يحق نتائج إيحابية في الفترة المقبلة، ولكن كان لدي حلم بالإنضمام لمنتخب مصر".

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