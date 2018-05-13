بالصور ... بدء فعاليات احتفالية القاهرة "عاصمة الشباب العربي" بقاعة المنارة





انطلقت فعالية الاحتفالية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات بالتجمع للإعلان عن القاهرة "عاصمة الشباب العربي 2018" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشهد الحفل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب منهم المهندس هشام الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بالبحرين ، والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان، وبشير الرواشدة وزير الشباب والرياضة بالأردن، والمهندس زياد قيرة وزير الشباب والرياضة بليبيا ومحمد حطاب وزير الشباب والرياضة بالجزائر ، والسفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ومن الوزراء المصريين حضر كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من قيادات وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية ومجموعات من الشباب .

وبدأت الاحتفالية بفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه ، ويقدم أعضاء الاوركسترا مجموعة من الاغانى تتمثل فى "أغنية القاهرة"، وأوبريت الوطن الأكبر وأوبريت الجيل الصاعد وأوبريت صوت الجماهير ، ويليه فقرة استعراضات فنية لطلاب جامعة الإسكندرية.