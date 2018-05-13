الأنبا دانيال يطالب بإعادة تشكيل اللجنة العليا والتطوير في أدوات مدارس الأحد
الأحد 13/مايو/2018 - 08:17 م
إيريني صفوت
جاءت أولى كلمات احتفالية مئوية مدارس الأحد الأنبا دانيال أسقف المعادي ومقرر لجنة الاحتفالية لتقدم كشف حساب عن الاحتفالية.
استعرض نيافته نشاط عمل اللجنة التي انبثق عنها عدة لجان داخلية تولت جوانب الاحتفال ككل مثل التوثيق وتطوير المناهج والمؤتمر الأكاديمي المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.
وطالب الأنبا دانيال في نهاية كلمته بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمدارس الأحد، وبمزيد من التطوير في أدوات مدارس الأحد لتواكب احتياجات أبناء الكنيسة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بمرور مئة سنة على تأسيس مدارس الأحد على يد القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.
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