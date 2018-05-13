دعمًا لجهود الدولة.. مؤسسات وشركات تعلن تحمل زيادة "تذكرة المترو"

أعلنت بعض الشركات والكيانات والمؤسسات الخاصة، عن إطلاق مبادرات لتحمل فارق تكلفة سعر تذكرة المترو، على العاملين بها وذلك إيمانا منها وتقديرا لجهود الدولة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والقيام بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية.





وانطلاقًا من دور هذه الشركات والمؤسسات، في دعم وتقدير الدولة وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، أعلنت مبادرة "اسمعونا"، عن تحمل قيمة اشتراكات محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة في القاهرة.





وأعلنت شركة "Bee Interactive lt"، عن تحملها فارق التكلفة عن كافة الموظفين اللذين يعملون بها، ويستخدمون المترو كوسيلة مواصلات لذهابهم للعمل، وإضافة فارق هذه التكلفة للمرتبات، وطالبت الموظفين بالتوجه لإدارة الموارد البشرية لتسجيل أسماءهم.









وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من الجمعة الموافق 11/5/2018، حيث أصبحت سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.