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بعد موقف جنوب السودان.. مستشار أبو مازن: "لا أعرف ماذا يحدث"

الأحد 13/مايو/2018 - 08:13 م
بعد موقف جنوب السودان.. مستشار أبو مازن: لا أعرف ماذا يحدث
أرشيفية
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جهاد جمال
 
عقب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على الدول المشاركة في احتفالية نقل السفارة الأمريكية للقدس، أنه من العجيب مشاركة بعض الدول، التي كانت تدين من البداية قرار الولايات المتحدة، مضيفًا نحن نأسف لمشاركة أي دولة محبة للسلام وآخرى إسلامية، مضيفًا أنا لا أعرف ماذا يحدث. 

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن إسرائيل تريح نفسها، ولها من يدافع عنها ويتبنى المواقف التي اتخذتها على مستوى الـ 50 سنة الماضية.

وأضاف أن الضغوط الأمريكية نجحت في دفع بعض الدول للإنحياز للجنانب الإسرائيلي والأمريكي، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني وحده هو من سيتخذ موقفًا تجاه تلك الدول المشاركة في الاحتفالية، متابعًا: لإن الجانب العربي لا يتخذ أي مواقف.

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