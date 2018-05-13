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الأهلي يعلن جاهزية صلاج محسن لمباراة كمبالا سيتي

الأحد 13/مايو/2018 - 07:07 م
الأهلي يعلن جاهزية صلاج محسن لمباراة كمبالا سيتي
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أحمد جمال - علي نبوي
 
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية صلاح محسن، مهاجم الفريق لمواجهة كامبالا الأوغندي.

وقال طبيب الأهلي: صلاح محسن تعرض لإصابة خفيفة في وجه القدم في مران اليوم، ولكن تم التعامل معها بشكل جيد من خلال وضع الثلج مكان الإصابة، واللاعب جاهز لمواجهة كامبالا الأوغندي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا الأوغندي بعد غدٍ، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، التي تقام علي ملعب مانديلا الوطني.
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