محمد صلاح يخسر صراعه مع ميسي على جائز الحذاء الذهبي





خسر النجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول، صراعه مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية .





وسجل صلاح 32 هدفا تصدر بهم قائمة هدافي البريميرليج، متفوقا على هاري كين الذي أحرز 30 هدفا، ليجعل ميسي منفردا بجائزة الحذاء الذهبي .





واحتل صلاح المركز الثاني في معركة هدافي الدوريات الأوروبية "32 هدفا"، أما ليونيل ميسي يأتي في المركز الأول برصيد 34 هدفا ويتبقى له مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد بعد استبعاده من لقاء اليوم أمام ليفانتي في الجولة الـ37 بالليجا.