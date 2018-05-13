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مخرج مسلسل"رحيم": مشاركة أحمد السقا منح طاقم العمل طاقة كبيرة

الأحد 13/مايو/2018 - 06:56 م
مخرج مسلسلرحيم: مشاركة أحمد السقا منح طاقم العمل طاقة كبيرة
ياسر جلال وأحمد السقا
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صلاح حسن
 
تقدم شبكة قنوات cbc مفاجأة جديدة لجمهورها في رمضان 2018، وهي ظهور الفنان أحمد السقا على شاشتها، كضيف شرف ضمن مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال.

من جانبه، أبدى محمد سلامة مخرج مسلسل "رحيم"، فى بيان رسمى من cbc، عن سعادته البالغة لمشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف في أحد مشاهد المسلسل.

أكد سلامة خلال تصريحات إلى موقع قنوات CBC، أنه سعيد بإخراج أول أعماله التلفزيونية مع النجم ياسر جلال في المسلسل، موضحًا أن أحمد السقا أعطى طاقة كبيرة لطاقم العمل.

لفت المخرج إلى أن كواليس المسلسل شهدت روح تعاون كبير في مشاهد التصوير، إضافة إلى الصداقة القوية التي تربط ياسر جلال وأحمد السقا، وهي ما أعطت مزيدًا من الجمال والروعة لتلك المشاهد.

"رحيم" هو أول أعمال المخرج محمد سلامة التليفزيونية، ويشارك فيه كل من الفنانة نور، ومحمد رياض، ودينا، وصبري فواز، ورياض الخولي، وحسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" للثنائي محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

يجسد الفنان ياسر جلال في المسلسل شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.
المزيد عن: ياسر جلال وأحمد السقا ياسر جلال مسلسل رحيم دراما رمضان 2018 دراما أحمد السقا
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