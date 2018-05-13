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سفير مصر في أوغندا يرحب ببعثة الأهلي

الأحد 13/مايو/2018 - 06:57 م
سفير مصر في أوغندا يرحب ببعثة الأهلي
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أحمد جمال - علي نبوي
 

أكد طارق سلام، السفير المصري في أوغندا، على ترحيبه الشديد ببعثة النادي الأهلي في أوغندا.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كامبالا الأوغندي بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال.


وقال السفير: «الأهلي سفير فوق العادة. ومن جانبنا نقدم له كل سبل الدعم والتعاون وتذليل أي عقبات».
وأوضح أن الأهلي خير سفير للكرة المصرية، وله نظام يعرفه الجميع، دائم على الالتزام والانتظام، ومن هنا تأتي عظمة النادي الأهلي.


وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق للاعبي الأهلي في مباراة كامبالا، مؤكدًا على قدرة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشوار دوري المجموعات، وتمنحه خطوة جديدة نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.


وأضاف أن الجالية المصرية في أوغندا ستكون خير داعم للأهلي في مباراة كامبالا بعد غدٍ، مشددًا على أنه يثق في قدرة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء المنتظرة على ستاد مانديلا الوطني.

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