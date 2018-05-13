باحث: 7.5 مليون لاجئ ينتظرون العودة لفلسطين





قال الباحث الفلسطيني في شئون اللاجئين، أحمد حنون، إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في بداية النكبة كان 950 ألف لاجئ، أي ثلثي أبناء الشعب الفلسطيني، أما المُسجّل الآن في سجلات وكالة الغوث الدولية هو 6 ملايين ضمن مناطق عمليات الوكالة.





وأضاف حنون، أن هناك لاجئين غير مُسجّلين ضمن سجلات وكالة الغوث الدولية، وهم المهجّرين داخل فلسطين المحتلة، وكذلك اللاجئين غير المسجلين سواء بالضفة أو بالقطاع أو بالعراق ومصر أو في دول الخليج والدول الأوروبية، مؤكدا أن الحديث يدور الآن عن أكثر من 7.5 مليون لاجئ فلسطيني موزعين بين الدول المضيفة وباقي دول العالم.





وأوضح حنون، أن أعداد اللاجئين قد تضاعفت لخمسة أضعاف وأكثر خلال الـ 70 عاما الماضية، مشيرا إلى أن اليهود كانوا يعتقدون أن اللاجئين الفلسطينيين بالخارج سيكونوا أكثر حماسة لحق العودة، إلا أنه بعد التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وما تبعه من حراك سياسي، كانت هناك حقيقة صعبة أمام الإسرائيليين بأن الفلسطينيين في الداخل هم الأكثر مطالبة بحق العودة.





وأشار حنون، إلى أن كل ما فعلته إسرائيل، بكل الدعم الدولي لها، لكي تُجهز على القضية الفلسطينية لم ينجح في محو الذاكرة الفلسطينية وتمسك الشعب بحق العودة، مؤكدا أن ما يقوم به الفلسطينيين الآن في مواجهة الاحتلال هو ملحمة، خاصة في ظل الدعم الغربي لإسرائيل، وأن الرفض الفلسطيني ومسيرات العودة تثبت التمسك بحق العودة ورفض التوجه الاستعماري الجديد والوعود المشئوم الذي قدمه ترامب لإسرائيل.



