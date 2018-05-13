السولية ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمواجهة كمبالا



وجاءت مشاركة السولية، اليوم، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية، تلك التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كامبالا بعد غدٍ، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

انتظم عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، الأحد، في تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت على ملعب المدرسة البريطانية الدولية في العاصمة الأوغندية كامبالا.