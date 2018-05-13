اندبندنت: أول معركة نفوذ أمريكية-إيرانية بعد هزيمة داعش

أشارت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم إلى ما وصفته بمعركة النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران فى أول انتخابات عراقية منذ هزيمة تنظيم داعش.





وتشير النتائج الأولية، إلى تقدّم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى الانتخابات البرلمانية، وفقاً لنتائج غير رسمية، وسط تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران.





وكانت مفاجأة الانتخابات حتى الآن، هى الظهور القوى لرجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، الذي يحظى بتحالف انتخابي مع الشيوعيين، ويقال إنه فى المرتبة الثانية، وفقا لمسؤولي الانتخابات، حيث من المتوقع إعلان النتائج الكاملة، الاثنين.

وجرت عملية التصويت أمس تحت حراسة مشددة، ولكن بدون هجمات داعش التي تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا، حيث يعد ذلك دليلاً إضافيا على أن الأمن في البلاد أفضل من أى وقت مضى منذ عام 2003، وفقاً للصحيفة.

وكانت نسبة الإقبال منخفضة ، حيث بلغت 45%، ومن المحتمل أن يكون انخفاض عدد الأصوات على خلفية خيبة الأمل العامة من الأحزاب السياسية باعتبارها فاسدة، وغير فاعلة.





بينما يعود الفضل إلى العبادى، الذى جاء إلى منصبه بعد استيلاء داعش على الموصل عام 2014، في استرداد المدينة بعد حصار دام 9 أشهر العام الماضى، وتبع هذا النجاح سيطرة القوات المسلحة العراقية على كركوك، التي كانت تحت السيطرة الفعلية للأكراد منذ عام 2003.

ومن خلال التجارب السابقة، لن يتم تشكيل الحكومة إلا بعد مساومات مطولة على المناصب العليا، رغم أن الفضل يرجع إلى العبادى فى تحقيق نجاحات ضد داعش والأكراد، وتحسّن الوضع الأمنى الذى جعل العراقيين أكثر وعياً حول تحديات الإعمار بعد 15 عاماً من سقوط صدام حسين.

ولا يزال توفير المياه والكهرباء والإسكان والبنية التحتية والنقل ضعيفا للغاية، رغم إهدار أو سرقة عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط.