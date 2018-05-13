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منظمة التحرير الفلسطينية تكشف برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة

الأحد 13/مايو/2018 - 06:47 م
منظمة التحرير الفلسطينية تكشف برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت كل من دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الأحد، عن برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة فى محافظتى رام الله والبيرة.

وذكر كل منهما  فى بيان مشترك لهم، أن الفعاليات فى المحافظة تشمل انطلاق مسيرة العودة السنوية المركزية يوم غد الإثنين، والتى ستنطلق صباحا من ميدان الشهيد ياسر عرفات باتجاه المهرجان إلى بوابة القدس الشمالية عند مخيم الأمعري، ثم انطلاق مسيرة مشاعل وشموع العودة مساء بعد غد الثلاثاء من ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وأوضح كل منهما أن إطلاق صافرة الحداد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء، لمدة 70 ثانية بعدد سنين النكبة، والتى ستبث من سماعات المساجد والتلفاز والإذاعات المحلية مع دق أجراس الكنائس معلنة توقف الحركة بالكامل، إلى جانب إطلاق 70 بالونا كبيرا تحمل رسائل تؤكد على العودة وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين بعد إطلاق صافرة الحداد، ومن خلال لوحة فنية وطنية تجسد مشهد الهجرة، إلى جانب إحياء ذكرى النكبة أيضا فى ساحة الجمعية فى مخيم الجلزون مساء بعد غد.
المزيد عن: منظمة التحرير الفلسطينية ذكري النكبة النكبة الشؤون
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