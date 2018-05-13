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عمرو دياب يواصل رحلة "الأشغال الشاقة" من أجل جمهوره

الأحد 13/مايو/2018 - 06:43 م
عمرو دياب يواصل رحلة الأشغال الشاقة من أجل جمهوره
عمرو دياب
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نور طلعت
 
يعكف الفنان عمرو دياب، على الانتهاء من ألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه في شهر أغسطس المقبل، ومازال الهضبة يواصل مرحله تسجيل بعض الأغاني.

ويقوم عمرو، بزيارات دائمة لبعض الاستديوهات لمواصل رحلة "الأشغال الشاقة" على ألبومه الذي أكد أنه سيكون مختلفًا عن أعماله السابقة، وتواجد دياب، منذ أيام قليلة بستديو الموزع خالد عويضة، بالمهندسين للإشراف على تنفيذ "وتريات" بعض الأغاني.

وينقسم الألبوم في توزيع أغانيه بالكامل ما بين طارق مدكور، ونادر حمدي، ولم يتعاون الهضبة، مع أسامة الهندي في هذا الألبوم.

في سياق آخر يستعد دياب، لطرح أربع أدعية دينية جديدة وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وهذه الأدعية الدينية من كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار، ألحان عمرو دياب، توزيع طارق مدكور.
عمرو دياب يواصل رحلة "الأشغال الشاقة" من أجل جمهوره
عمرو دياب يواصل رحلة "الأشغال الشاقة" من أجل جمهوره
المزيد عن: عمرو دياب في الاستوديو عمرو دياب ألبوم عمرو دياب
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