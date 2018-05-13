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خبير معلومات: هناك ألعاب إلكترونية هدفها التدريب على استخدام السلاح

الأحد 13/مايو/2018 - 06:55 م
خبير معلومات: هناك ألعاب إلكترونية هدفها التدريب على استخدام السلاح
وليد حجاج
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داليا الحسين
 
قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن هناك ألعاب إلكترونية هدفها التدريب على استخدام السلاح.

وأضاف "حجاج"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الإنترنت أرض خصبة لنشر الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا بد من وجود خطة واضحة لتوعية الشباب من المخاطر الموجودة على الإنترنت.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أنه يصعب احتواء جميع المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التى تحرض على الإرهاب، مضيفًا: "الحجب ليس حل ولا نملك سوى التوعية".
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