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عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الهداف

الأحد 13/مايو/2018 - 06:51 م
عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الهداف
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محمد أبوليلة
 

علق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله على لقب هداف بطولة البريميرليج.


وقال صلاح بعد استلام الجائزة اليوم: سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل أيضاً.


وأضاف صلاح: لقد كان دائماً في ذهني أن أنجح في إنجلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر ، خاص جداً تحطيم الرقم القياسي في الانفيلد.


واختتم صلاح تصريحاته: الحذاء الذهبي خاص جداً ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور جداً

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