عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الهداف

علق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله على لقب هداف بطولة البريميرليج.





وقال صلاح بعد استلام الجائزة اليوم: سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل أيضاً.





وأضاف صلاح: لقد كان دائماً في ذهني أن أنجح في إنجلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر ، خاص جداً تحطيم الرقم القياسي في الانفيلد.





واختتم صلاح تصريحاته: الحذاء الذهبي خاص جداً ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور جداً