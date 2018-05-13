عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الهداف
الأحد 13/مايو/2018 - 06:51 م
محمد أبوليلة
علق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله
على لقب هداف بطولة البريميرليج.
وقال
صلاح بعد استلام الجائزة اليوم: سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل
أيضاً.
وأضاف
صلاح: لقد كان دائماً في ذهني أن أنجح في إنجلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر
، خاص جداً تحطيم الرقم القياسي في الانفيلد.
واختتم
صلاح تصريحاته: الحذاء الذهبي خاص جداً ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور
جداً
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