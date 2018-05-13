4.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال 2017

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال العام الماضي، 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في عام 2012.





وحسب تقرير أعدته إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية ، فإن واردات الإمارات من مصر حققت نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017، كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة، ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.





وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.





واستعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة، حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3% عام 2016، فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5% من إجمالي صادرات البضائع عام 2016، مقارنة بما نسبته 8.7% عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن، بنسبة 11.8%، والمواد الكيمائية بنسبة 11.3%، والمنسوجات بنسبة 11.2%، فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016، في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1% من إجمالي واردات البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2%، والمعادن الأساسية بنسبة 11.4%.





وقالت عائشة سعد الكبيسي، مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الوزارة تحرص على إعداد قراءات في تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة، حيث تتضمن هذه التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية وتحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول وبيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة.