البدري يعقد مؤتمرا صحفيا غدا في أوغندا



ويتحدث البدري، خلال هذا المؤتمر، عن مواجهة كامبالا المقرر لها بعد غدٍ، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



ويقام مؤتمر البدري من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف عصرًا، للحديث عن المباراة واستعدادات الأهلي، وذلك طبقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



يذكر أن مايك موتيبي، المدير الفني لفريق كامبالا الأوغندي، يعقد مؤتمره الصحفي للحديث عن المباراة في الثانية ظهر غدٍ، ويستمر حتى الثانية والنصف.

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ، الاثنين، على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا.