الحزب الجمهوري: محادثات أمريكية إيرانية حول تعديل الاتفاق النووي





قال أشلي أنصارا، عضو الجزب الجمهوري الأمريكي، إن هناك محادثات جديدة أمريكية إيرانية حول تعديل الاتفاق النووي الإيراني، وما تتحدث به إيران من عدم موافقتها على أي تعديل في الاتفاق النووي هو مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي.وأضاف عضو الحزب الجمهوري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن التعديل الجديد الذي تريده أمريكا على الاتفاق النووي الإيراني هدفه وضع ضمانات كثيرة تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، خاصة أن الاتفاق به الكثير من الثغرات.وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجد أن اتفاقية النووي الإيراني غير عادلة ما دفعه للإنسحاب منها، لافتًا إلى أن المخابرات الأمريكية حصلت على معلومات تؤكد أن إيران ما زالت تعمل على إمتلاك السلاح النووي.