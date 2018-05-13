تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب استعدادات الفراعنة للمونديال



وجاء تقديم موعد المباراة لإفساح المجال أمام معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لكأس العالم بروسيا 2018.

ويواجه الأهلي فريق كمبالا سيتي الأوغندي، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على أن يستعد بعدها الفريق فور عودته إلى القاهرة لمواجهة المصري في آخر جولات الدوري.

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي تلقى اليوم، الأحد، خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتقديم موعد مباراة الأهلي والمصري، المؤجلة من الجولة الـ28 بالدوري الممتاز، لتقام في العاشرة من مساء يوم الأحد، الـ20 من مايو الحالي، على ستاد برج العرب، بدلا من يوم 22 من نفس الشهر.