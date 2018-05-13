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المملكة تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 06:38 م
المملكة تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان
أرشيفية
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دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة فيما يلي نصه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.
المزيد عن: هلال رمضان شعبان رؤية رمضان المملكة السعودية
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