الاستعدادات النهائية لفريق "قلب داود" على مسرح الأنبا رويس بكاتدرائية العباسية (صورة)
الأحد 13/مايو/2018 - 06:40 م
إيريني صفوت
يستعد فريق قلب داود، قبل بداية الحفل ليحل ضيفا على مسرح الأنبا رويس، المُلحق بكاتدرائيةالأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بمناسبة الاحتفال بمئوية مدارس الأحد، ويأتي الحفل في تمام الساعةالسابعة من مساء اليوم.
ومن المقرر، يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس «مدارس الأحد»، بحضور عدد من الأساقفة والشخصيات العامة والمسئولين والوزراء ورؤساء الطوائف المسيحية فى مصر، ويطلق البابا إشارة البدء لإقامة احتفالات بهذه المناسبة فى كافة إيبارشيات الكرازة تستمر 6 أشهر.
ويشهد حفل اليوم توزيع كتاب يوثق تاريخ «مدارس الأحد»، مع عرض فيلم روائى تسجيلى عنها، ومن المقرر أن يشعل البابا خلال الحفل الشمعة المئوية لمدارس الأحد التى انطلقت عام 1918.
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