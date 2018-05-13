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الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في أوغندا

الأحد 13/مايو/2018 - 06:37 م
الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في أوغندا
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أحمد جمال - علي نبوي
 
أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًا بالمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الكرة في أوغندا، للاطمئنان على الاستعدادات لمباراة الأهلي مع كمبالا سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كمبالا سيتي الأوغندي بعد غدٍ، الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري الأبطال.

وأكّد الخطيب في اتصاله على دعمه الكامل للفريق، وتحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهد في المباراة القادمة، والسعي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالأهلي إلى مقدمة السباق للاستمرار في رحلة استعادة اللقب الإفريقي، والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية.
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