محافظة الجيزة توضح حقيقة أعمال الحفر بطريق المريوطية بعد رصفه حديثا

قالت محافظة الجيزة إن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" بشأن قيام المحافظة بأعمال حفر طريق المريوطيه بعد رصفه حديثا لتركيب توصيلات كهربائية عاري تماماً من الصحة.





وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن ما تم تنفيذه فى طريق المريوطية الغربي هو وضع للطبقة الرابطة الأولى وأعمال الحفر التي تتم هي لإنشاء بالوعات الأمطار ليتم ربطها بمطابق الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من إنشاء 10 بلاعات أمطار وجاري تنفيذ 3 بلاعات أخرى بالحارة السريعة والبطيئة، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية ووفقاً لهذه المواصفات فأن أعمال تركيب بالوعات الأمطار يجب أن تتم بعد الطبقة الاولى الرابطه حيث يتم بعدها اعمال الردم والبدء فى اعمال الطبقة النهائية الأسفلتية "السطحية" حتى لا تصبح مطابق البالوعات أعلى من مستوى الأسفلت.





وتؤكد المحافظة حرصها على المال العام وعدم اتخاذ كل ما من شأنه إهدار له وعدم تنفيذ أي أعمال إلا بإشراف المتخصين وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.



