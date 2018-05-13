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ماهر فرغلي: جماعة الإخوان أنتجت 3 مسلسلات في رمضان الماضي

الأحد 13/مايو/2018 - 06:37 م
ماهر فرغلي: جماعة الإخوان أنتجت 3 مسلسلات في رمضان الماضي
ماهر فرغلي
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داليا الحسين
 
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان لديها أكاديميات تدريبية هدفها تجنيد الشباب ونشر الأفكار المتطرفة، منوها أن شبكة تنظيم الإخوان تقوم على عمل جمعيات في مجالات فنية واجتماعية.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان أنتجت 3 مسلسلات في رمضان الماضي، لافتا إلى أن الجماعة تنظر لنفسها بأنها أعلى من الدولة.

وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن الجماعة تريد أن تتوغل في المجتمع عن طريق السيطرة على صناعة الفن.
المزيد عن: مصر مسلسلات ماهر فرغلي التوك شو الإخوان اخبار مصر
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