ضبط اثنين من موظفي مكتب تموين شبين القناطر للتلاعب بحصص الدقيق المدعمة

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط اثنين من الموظفين بمكتب تموين شبين القناطر، للتلاعب بحصص الدقيق المدعمة الخاصة بأحد المخابر المغلقة.





كانت معلومات قد وردت الي المهندس أحمد السيد وكيل وزارة التموين للقليوبية، بوجود مخبز مغلق منذ عدة أشهر لنقله الي مكان آخر، بالفحص تبين قيام اثنين من الموظفين بمكتب شبين القناطر، بتسهيل الاستيلاء علي المال العام عن طريق صرف ١٠ شكائر دقيق مدعم يوميا تخص أحد المخابز الصادر لها قرار غلق، بما يعادل ٨٠ ألف جنيه، تم تحويل الموظفان الي النيابة العامة.



