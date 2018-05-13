إنشاء كلية للسياحة والتراث بجامعة الملك خالد





أصدرت مجلس جامعة الملك خالد، توصية بإنشاء كلية للسياحة والتراث الحضاري، و برامج ومسارات أكاديمية جديدة منها 12 برنامجا للماجستير و 4 برامج لمرحلة البكالوريوس.





وذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي 1439هـ الذي عقد اليوم، برئاسة مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.





وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا أمين المجلس المكلف الدكتور سعد العمري، أن المجلس أوصى بإنشاء كلية للسياحة والتراث الحضاري بالجامعة، وأقر الحساب الختامي و التقرير السنوي للجامعة الخاص بالعام المالي 1438-1439هـ، إضافة إلى إقرار خطة عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1439-1440هـ، والتوصية بالموافقة على إعادة تشكيل (المجلس العلمي) لمدة عامين، وإقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1439 -1440هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.



