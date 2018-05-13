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إنشاء كلية للسياحة والتراث بجامعة الملك خالد

الأحد 13/مايو/2018 - 05:25 م
إنشاء كلية للسياحة والتراث بجامعة الملك خالد
أرشيفية
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أصدرت مجلس جامعة الملك خالد، توصية بإنشاء كلية للسياحة والتراث الحضاري، و برامج ومسارات أكاديمية جديدة منها 12 برنامجا للماجستير و 4 برامج لمرحلة البكالوريوس.

وذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي 1439هـ الذي عقد اليوم، برئاسة مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا أمين المجلس المكلف الدكتور سعد العمري، أن المجلس أوصى بإنشاء كلية للسياحة والتراث الحضاري بالجامعة، وأقر الحساب الختامي و التقرير السنوي للجامعة الخاص بالعام المالي 1438-1439هـ، إضافة إلى إقرار خطة عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1439-1440هـ، والتوصية بالموافقة على إعادة تشكيل (المجلس العلمي) لمدة عامين، وإقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1439 -1440هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم. 

مشيراً إلى أن المجلس وافق على برامج بكالوريوس جديدة بعدد من كليات الجامعة شملت برنامج بكالوريوس "تصميم الأزياء" بقسم تصميم الأزياء بكلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج بكالوريوس، التغذية وعلوم الأغذية" بقسم التغذية وعلوم الأغذية بكلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج بكالوريوس "الشريعة" المطور الخطة غير التربوية، وبرنامج بكالوريوس "أصول الدين" المطور الخطة غير التربوية، بكلية الشريعة وأصول الدين، وإقرار برنامج دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
المزيد عن: جامعة الملك خالد الملك خالد السياحة السعودية التعليم التراث
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