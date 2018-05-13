"البورصة" تمنح 27 شركة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

بدأت إدارة البورصة المصرية في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/07/2017، المنشور بالوقائع المصرية العدد 182 في 12/08/2017، والخاص بتعديل المادة (10) وإضافة المادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.





وأسفر تطبيق المادتين (10) و (53) مكرر من قواعد القيد والشطب والعمل بهذه التعديلات عن فقد 27 شركة من الشركات المقيدة شرط او أكثر من شروط استمرار القيد، وقامت اثنين منهم باستيفاء شروط استمرار القيد.





وأوضح بيان البورصة أنه تم عرض موقف الـ25 شركة غير المستوفاة على لجنة القيد بتاريخ 13/9/2017، والتي قررت مخاطبة هذه الشركات لموافاة البورصة المصرية بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد وذلك بناءً علي نص المادة 53 مكرر من قواعد القيد، وتم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية بذات التاريخ.





وتلخص موقف هذه الشركات في فقدان 15 شركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، و5 شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، و5 شركات فقدت أكثر من شرط.





وخاطبت إدارة البورصة المصرية هذه الشركات بتواريخ 12/10/2017 و31/10/2017 و10/1/2018 و14/2/2018 و4/4/2018 لحثها على استيفاء شروط استمرار القيد وتكرار التأكيد على قرب انتهاء المهلة الممنوحة لها في 12/5/2018، كما اجتمعت مع إدارات هذه الشركات في مقر البورصة بتاريخ 7/11/2017 و14/2/2018 و 10/5/2018 للتنبيه عليها بضرورة اتخاذ إجراء لاستيفاء متطلبات المادة (10) من قواعد القيد والمحافظة على استمرار القيد وذلك حماية لمصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم.





وأسفرت جهود ادارة البورصة المصرية حتى 12/5/2018 عن استيفاء 14 شركة شروط استمرار القيد بالفعل، بالإضافة إلى عدد (2) شركة في سبيلها لأنهاء إجراءات شطب قيدها اختياريًا وأعلنت عن هذا الأمر قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.





وأوضح بيان البورصة أن عدد الشركات غير المستوفاة لشرط أو أكثر من شروط استمرار القيد طبقا للمادة (10) واعمالا للمادة (53) مكرر من قواعد القيد، أصبح 9 شركات منها 3 شركات أعلنت أنها بصدد توفيق أوضاعها خلال الفترة القادمة الا أنها لاتزال تعد غير مستوفاة حتى تاريخه، وشركتان بصدد الشطب الاختياري، و3 شركات غير مستوفاة ولم توافي البورصة ما يفيد بالعمل علي التوافق مع قواعد استمرار القيد، وشركة واحدة بحالة خاصة لا زالت تدرس.





ويأتي تنفيذ المادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بناءً على آخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد من حيث عدد مساهمين (لا يقل عن 300 مساهم)، أو عدد أسهم (لا يقل عن 5 مليون سهم)، أو نسبة الأسهم حرة التداول (لا تقل عن 5% من أسهم الشركة).





يذكر ان الشركات غير المستوفاة سيتم عرضها على لجنة القيد (في حالة استمرار عدم استيفائها للقواعد) للنظر في إيقاف التداول على أسهمها اعتبارا من يوم 12/6/2018 وشطب قيد أسهمها من البورصة المصرية بمضي شهر من تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة المشار اليه، وتلتزم الشركة خلال هذا الشهر بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع او بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة إذا ما انطبقت عليها المادة 53 مكرر.





واستعرض البيان الصادر اليوم من البورصة موقف الشركات غير المستوفاة والتى تتمثل فى شركات في سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد وهى: الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول (شركة نايل سيتي للاستثمار في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول ،شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول ،شركات ذات حالات خاصة يتم دراسة موقفها قانونًا، وسيتم عرضها علي لجنة القيد للنظر في إيقاف التعامل عليها اعتبارًا من 12/6/2018، شركة أورانج مصر للاتصالات).





وأشارت البورصة إلى الشركات المعرضة لإيقاف التعامل اعتبارًا من 12/6/2018 ثم الشطب المعلق على شرط شراء الأسهم حرة التداول وهي: (بنك الاتحاد الوطني: سوف يقوم البنك بعد انهاء قيد أسهم الزيادة المجانية ثم يقوم بالشطب الاختياري لاسهم البنك، شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون: بناءً على كتابها في 13/5/2018 ترغب الشركة في السير في إجراءات الشطب الاختياري بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتعديل بيانات قيدها لدى البورصة ، شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، شركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) ،شركة رواد مصر للاستثمار السياحي).





وأوضحت البورصة، أن قائمة الشركات التي استوفت شروط استمرار القيد قبل العرض علي لجنة القيد في 13/9/2017 (السويس للأكياس ،القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية).





وأضافت البورصة، أن قائمة الشركات التي استوفت شروط استمرار القيد بعد العرض علي لجنة القيد في 13/9/2017 هي (العربية لمنتجات الالبان "آراب ديرى"،بنك قطر الوطني الأهلي ،القومية للأسمنت، الحفر الوطنية ،مصر الوطنية للصلب – عتاقة، الشرق الاوسط لصناعة الزجاج دايس للملابس الجاهزة ،اكتوبر فارما ،الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، القاهرة للخدمات التعليمية ،العربية للصناعات الهندسية، عبور لاند للصناعات الغذائية، مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام "ايجى ستون").