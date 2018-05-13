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حسين الجسمي يتألق في أداء أغنية "شرع السما" الدعائية لمسلسل "أبو عمر المصري" (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 05:12 م
حسين الجسمي يتألق في أداء أغنية شرع السما الدعائية لمسلسل أبو عمر المصري (فيديو)
أحمد عز
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صلاح حسن
 
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو عمر المصري"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، وينتجه طارق الجنايني "تي فيجن"، الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل عنوان "شرع السما" ويغنيها الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة". 

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.


في ذات السياق، يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى تصوير المسلسل الذي يقوم ببطولته إلى جانب النجم أحمد عز عدد كبير من النجوم منهم أروى جودة وأمل بوشوشة وفتحي عبد الوهاب ومنذر رياحنة وإيمان العاصي ومحمد سلام وصبري فواز، وهو من سيناريو وحوار مريم نعوم.

وسيتم عرض "أبو عمر المصري" على قناتي on e و on دراما حصريا بمصر، وفي الخليج على قناة mbc 1 وعلى قناة osn المشفرة، وقناة رؤية بالأردن والظفرة بالإمارات العربية المتحدة.

المزيد عن: شرع السما دراما رمضان 2018 حسين الجسمي أيمن بهجت قمر أغنية شرع السما أحمد عز أبو عمر المصري
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