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"أزهري" يوضح حكم الحقن وقطرة العين والأنف خلال نهار رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 05:27 م
أزهري يوضح حكم الحقن وقطرة العين والأنف خلال نهار رمضان
الشيخ حسن الجنايني
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رقية جمال
 
قال الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أخذ الحقن أثناء الصيام لا تفطر، سواء كانت في الوريد أو العضل؛ لكونه لم يدخل من المنفذ المعتاد الطبيعي وهو الفم ولم تصل للمعدة.

وأضاف "الجنايني"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحقن الموضعي مثل عمليات تجميل الوجه أو الشعر لا يفطر طالما أنه لا يدخل من غير المنفذ الطبيعي، معقبًا: "حقن إيه في الوجه في رمضان.. دا شهر عبادة".

وتابع، أنه يجوز أن يأخذ المريض قطرة الأنف أو العين نهارًا أثناء الصوم، بشرط أن يتحرى عدم وصولها للمعدة في قطرة الأنف، ويفضل أن تأخذ ليلًا.
المزيد عن: مصر صوم الشيخ حسن الجنايني التوك شو اخبار مصر
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