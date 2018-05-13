"الشعراوي" يعلن تنفيذ 7 مراكز تكنولوجية بمراكز وأحياء الدقهلية (صور)

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، أنه تم بالفعل تنفيذ 7 مراكز تكنولوجيه بمراكز وأحياء حي شرق، حي غرب المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، بلقاس، المنزلة، بالإضافة إلي العمل الجاري في ميكنة العمل الإداري بإدارات الديوان العام، مؤكدًا على أهمية أن يكون العمل بالمراكز التكنولوجية من خلال خطوط ربط مع الوزارة وأن ذلك نواة للميكنه الشاملة لجميع فرعيات العمل بالوحدات الإدارية في قطاع المحليات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لأعضاء اللجنة العليا للمراكز التكنولوجية برئاسته، وتم استعراض ومناقشة الاجراءات الخاصة والتجهيزات للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.









وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية التي تم تنفيذها بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تقدم 75 خدمة جماهيرية للمواطنين من أبناء المحافظة، شملت استخراج التراخيص المتنوعة للبناء، المرافق، الأنشطة الصناعية، التجارية، المحلات وغيرها، من خلال فكرة الشباك الواحد.



وأوضح أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد، وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد تعميم المشروع على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تيسيرًا على المواطنين للحصول على خدماتهم المطلوبة وبعيدًا عن أي تلاعب أو تسويف.



وأشار المحافظ إلى أهمية تذليل كافة العقبات التي تعترض إنهاء تنفيذ المراكز التكنولوجية الجاري إعدادها بالوحدات المحلية الاخرى لخدمه المواطنين لتقديم خدمة الكترونية ميسرة، مضيفًا أن ذلك يأتي في اطار التعاون والتنسيق التام للمحافظة، مع قطاع مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بهدف تنفيذ خطه للتطوير والتدريب لتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.



وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لهذه المراكز واستكمال بنيتها الأساسية وتجهيزاتها ومتابعة التشغيل بها يوميا، توفير الموظفين الذين سيتم تدريبهم للعمل بهذه المراكز، مؤكدًا على عدم نقل أو ندب أي من الموظفين اللذين يتم تدريبهم للعمل في تلك المراكز.



وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من التدريب على التكنولوجيا للمساهمة في تسهيل حفظ البيانات واستدعائها وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، المهندسة سحر سامي، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندس ماهر أبو المجد، مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة، أحمد سعد، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وأعضاء اللجنة