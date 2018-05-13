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بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تحرر ميناء الحيمة وسط فرار الحوثيين

الأحد 13/مايو/2018 - 05:14 م
بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تحرر ميناء الحيمة وسط فرار الحوثيين
أرشيفية
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وكالات
 

تمكنت قوات المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، من تحرير ميناء "الحيمة" شمال الخوخة.

وجاء التحرير، وسط فرار وانهيار لميليشيات الحوثي الانقلابية من جبهات القتال.

ويأتي ذلك بعد أن تم تحرير مديرية الوازعية بالكامل ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وشكلت القوات المسلحة الإماراتية في اليمن حجر الأساس في الانتصارات، التي حققتها قوات المقاومة اليمنية بالساحل الغربي، ومحركها الأول.

فقد أثمر الإسناد الإماراتي اللامحدود، للقوات المشتركة المتمثلة بـ" ألوية العمالقة"، و"المقاومة الوطنية" و"المقاومة التهامية"، عن تحقيق مكاسب نوعية في زمن قياسي، ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية، من مواقع استراتيجية، كانت تحت قبضتهم لعدة سنوات.

وأسفرت المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية، عن انتصارات واسعة في الساحل الغربي، وتحرير مديريات "موزع" و"الوازعية" و"معسكر العُمري" و"جبال كهبوب" وميناء الحيمة النفطي في الخوخة، بعد نجاح قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق محمد عبدالله صالح في خنق الانقلابيين وتحرير مفرق المخا ومفرق البرح والوازعية.

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