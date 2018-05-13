الملكة إليزابيث تهدي "وثيقة هامة" لحفيدها الأمير هاري وعروسته





"ليعلم الجميع أننا بموجب هذه الوثيقة نقدم موافقتنا على زواج حفيدنا المحبوب جدا الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد أمير ويلز من ريتشيل ميغان ماركل".





هكذا قدمت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، موافقتها الرسمية على زواج هاري وماركل في وثيقة تاريخية مصنوعة من ورق الرق، المزين برموز تعبر عن حياة العروسين، ومكتوبة بخط اليد، وتحمل توقيع الملكة "إليزابيث آر"، والختم الملكي الملحق بخيوط منسوجة.





ويقام حفل زفاف الأمير هاري، وترتيبه السادس على ولاية العهد والممثلة الأمريكية ماركل، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي "Suits"، يوم السبت المقبل 19 مايو الجاري، في قلعة وندسور مقر العائلة المالكة البريطانية لما يقرب من ألف عام.





وقدمت الملكة إليزابيث (92 عاما) مباركتها للزواج تماشيا مع قانون ولاية العرش البريطانية، الذي تم سنه عام 2013.





وتحمل الوثيقة شعارات العائلة المالكة البريطانية، وشعارات لعائلة سبنسر، وهي عائلة والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، وشعارات للولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا حيث ولدت ميغان ماركل.





ويستخدم ورق الرق المصنوع من جلد العجل في كتابة الوثائق المهمة فقط. وسيتم إهداء الوثيقة للعروسين بعد الزواج.



