استعادة 18 فدانا من أراضي أملاك دولة بمركز قنا

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتعاون مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا نجحت في استعادة 18 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بقرية البياضية التابعة لمجلس قروي الجبلاو بمدينة قنا.



وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بإزالة حالة تعدي بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بقرية البياضية بمساحة 18 فدانًا، لافتًا إلى أن تلك المساحة مخصصة لإقامة عدد من المشروعات المستقبلية.



وأكد استمرار حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكافة مدن المحافظة، موجهًا للمسؤولين بضرورة وسرعة باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ على تلك المساحات، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.