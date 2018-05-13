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أردوغان يصل بريطانيا لبحث قضية قبرص والشرق الأوسط

الأحد 13/مايو/2018 - 05:12 م
أردوغان يصل بريطانيا لبحث قضية قبرص والشرق الأوسط
الرئيس التركى رجب أردوغان
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خاطر عبادة
 

وصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بريطانيا قبل يومين من عقد اجتماعات مع الملكة إليزابيث الثانية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماى، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.

 

وقبل مغادرته اسطنبول إلى لندن، الأحد ، وصف أردوغان المملكة المتحدة بأنها "شريك استراتيجي وحليف"، كما أكدّ أنه سيبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع ماى، الثلاثاء. والتى تشمل آخر التطورات فى قبرص، حيث تعمل تركيا وبريطانيا كضامنين، وكذلك بحث "خطة العمل مشتركة" فى الشرق الأوسط، وخاصة فى سوريا والعراق وإيران.

 

كما شدّد أردوغان، على أنّ زيارته التى تستمر ثلاثة أيام، ستركّز أيضاً على زيادة التجارة بين تركيا وبريطانيا، وقال "نريد أن نستمر في علاقاتنا الاقتصادية دون انقطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

 

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