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ندى بسيوني بطلة "أشواك حرير" من إنتاج "القومي للمرأة" في رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 05:04 م
ندى بسيوني بطلة أشواك حرير من إنتاج القومي للمرأة في رمضان
ندى بسيوني
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صلاح حسن
 
أنتج المجلس القومي للمرأة، مسلسلا دراميًا إذاعيًا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بعنوان "أشواك حرير" ويذاع على شبكة إذاعة البرنامج العام تردد 107.4 ويعاد إذاعته على المحطات الإقليمية.

يتناول المسلسل خلال 30 حلقة منفصلة المشكلات الاجتماعية، التي تواجه المرأة في الحياة اليومية، يذاع يوميا في شهر رمضان قبل الإفطار.

والمسلسل من إخراج تامر شحاتة وتأليف مجدي سالم وبطولة الفنانة ندى بسيوني، الفنان كريم كوجاك، الفنانة سلوى عثمان، والفنانة عواطف حلمي.
المزيد عن: ندى بسيوني مسلسل إذاعي دراما المجلس القومي للمرأة الفنانة ندى بسيوني أشواك حرير
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