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الملك سلمان للإغاثة يمول مشروع غسيل الكلي في الشمال السوري

الأحد 13/مايو/2018 - 05:05 م
الملك سلمان للإغاثة يمول مشروع غسيل الكلي في الشمال السوري
أرشيفية
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أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمويل مشروع غسيل الكلى؛ ليقدم خدماته الطبية المختلفة للمرضى في الشمال السوري، وفق المعايير الطبية بالشراكة مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

ويضم المركز 10 أجهزة غسيل للكلى ويرتاده بالمتوسط 342 مريضَا شهريًا، ويخدم المشروع، الشمال السوري بهدف التخفيف على المرضى عناء السفر ويسهم بتحسين مستوى الرعاية الصحية، في ظل انعدام الخدمات النوعية في الشمال، كما يؤمن المركز الجلسات الدورية لمرضى القصور الكلوي والجلسات الإسعافية والاستشارات والمتابعة ضمن عيادة أمراض الكلى، وخدمات التحليل المخبري، ونقل المرضى والأدوية المجانية.
المزيد عن: سوريا سلكمان للإغاثة الملك سلمان الشمال السورى السعودية
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