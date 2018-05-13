الملك سلمان للإغاثة يمول مشروع غسيل الكلي في الشمال السوري

أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمويل مشروع غسيل الكلى؛ ليقدم خدماته الطبية المختلفة للمرضى في الشمال السوري، وفق المعايير الطبية بالشراكة مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.



