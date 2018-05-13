الملك سلمان للإغاثة يمول مشروع غسيل الكلي في الشمال السوري
الأحد 13/مايو/2018 - 05:05 م
أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمويل مشروع غسيل الكلى؛ ليقدم خدماته الطبية المختلفة للمرضى في الشمال السوري، وفق المعايير الطبية بالشراكة مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.
ويضم المركز 10 أجهزة غسيل للكلى ويرتاده بالمتوسط 342 مريضَا شهريًا، ويخدم المشروع، الشمال السوري بهدف التخفيف على المرضى عناء السفر ويسهم بتحسين مستوى الرعاية الصحية، في ظل انعدام الخدمات النوعية في الشمال، كما يؤمن المركز الجلسات الدورية لمرضى القصور الكلوي والجلسات الإسعافية والاستشارات والمتابعة ضمن عيادة أمراض الكلى، وخدمات التحليل المخبري، ونقل المرضى والأدوية المجانية.
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