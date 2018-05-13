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"الصوت والضوء" تطرح التذكرة العائلية خلال شهر رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 05:02 م
الصوت والضوء تطرح التذكرة العائلية خلال شهر رمضان
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شريف بدر
 
تتيح شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية  التذكرة العائلية لعروض الصوت والضوء  خلال شهر رمضان المبارك  فى مناطق الصوت والضوء الخمسة ( الاهرامات – ابوسمبل- ادفو- فيلة- الكرنك) بعد أن تزينت لإستقبال الشهر الكريم حيث تمنح العائلات المصرية والعربية  تخفيضات لحضور عروض الصوت والضوء .

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، أن التذكرة العائلية مستمرة خلال شهر رمضان الكريم  وذلك لإتاحة الفرصة للعائلات المصرية والعربية الترفية والتثقيف وخصوصا  بعد أن حققت نجاحا كبيرة خلال الفترة الماضية خلال أعياد الربيع .

كما اوضح سعد، ـن التذكرة متاحة لخمس افراد بـ200 جنيها بدلا من 250 جنيها وأربع أفراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيها فمنح هذه التخفيضات يهدف  فى الأساس إلى استمتاع الرواد بالأجواء الرمضانية  فى أحضان التاريخ و تحقيق الدور الثقافى والترفيهى والتوعوى  التى تلعبة الشركة .

المزيد عن: رئيس الصوت والضوء التذكره العائلية مستمرة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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