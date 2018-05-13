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تهنئة أمير تبوك للضيوفي لحصوله على المركز الأول لسباق الهجن العربية الأصيلة

الأحد 13/مايو/2018 - 04:56 م
تهنئة أمير تبوك للضيوفي لحصوله على المركز الأول لسباق الهجن العربية الأصيلة
أرشيفية
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هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ياسر بن محمد الضيوفي بمناسبة حصول البكرة " سمحه، على المركز الأول في مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباق الهجن العربية الاصيلة، الذي أقيم هذا العام 2018 م بميدان الوثبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في بداية لقاء الأمير، بمكتبه بالإمارة اليوم، ياسر محمد الضيوفي ، الذي قدم الفوز إهداء لأمير المنطقة.

وأكد أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء على دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، لسباقات الهجن في مناطق المملكة.

وأعرب الضيوفي، عن شكره وتقديره  لأمير منطقة تبوك، على دعمه لأبناء المنطقة ومشاركتهم في سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.
المزيد عن: تبوك الهجن العربية الضيوفى السعودية أمير تبوك
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