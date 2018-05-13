‪اليوم.. القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية لمقررات فروع المجلس حول اساسيات الشمول المالي (صور)

نظم المجلس القومى للمراة اليوم دورة تدريبية لمقررات فروع المجلس بالمحافظات حول أساسيات الشمول المالى، حاضر خلالها المهندس عمر سليمان عضو المجلس القومى للمراة الاستاذة سالى متولى البنك المركزى المصرى.









تهدف الورشة الى تعريف مقررات الفروع باهمية الشمول المالى وذلك لإستعانه بهم فى تعريف السيدات بالمحافظات بمفهوم الشمول المالى وذلك عن طريق تدربهن نظرينا على معنى الشمول المالى و أهميته اوأهدافه وكيفية تحقيقه كما تم تدريبهن عمليا على كيفية إعادة شرحها على سيدات المحافظات.









تناولت المحاضرة مناقشة عدة موضوعات منها تحديد الاهداف المالية للمشروع ، تحديد النفقات وانواعها ، مصدر الدخل ، ومفهوم الموازنة ، أهمية وضع الموازنة.













كما تم شرح كيفية الحصول على التمويل اللازم من اجل انشاء مشروعات صغيرة لمتوسطة ومتناهية الصغر.









وياتى ذلك ضمن مبادرة البنك المركزى لزيادة معرفة أهمية الشمول المالى و الدخول الى القطاع المصرفي، للفئات التي يتضمينها النظام المالي.