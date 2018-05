سوني تعتزم ابتكار طريقة جديدة لعرض الألعاب في حدث E3 هذا العام

تسعي شركة سوني لعمل شيء مختلف خلال مؤتمرها لهذا العام بحدث E3، فعلي وجه التحديد سوف تركز هذا العام على التركيز على الغوص المباشر في ألعاب الشركة الحصرية، بدلا من إصدارها لعدد كبير من الفيديوهات الدعائية والإستعراضية.





حيث أكد رئيس شركة سوني أن الحدث سيشمل تقرير جديد عن لعبة Death Stranding، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل لكل من ألعاب Ghosts of Tsushima، Spider-Man و The Last of Us: Part Two.