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سوني تعتزم ابتكار طريقة جديدة لعرض الألعاب في حدث E3 هذا العام

الأحد 13/مايو/2018 - 04:56 م
سوني تعتزم ابتكار طريقة جديدة لعرض الألعاب في حدث E3 هذا العام
سوني
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تسعي شركة سوني لعمل شيء مختلف خلال مؤتمرها لهذا العام بحدث E3، فعلي وجه التحديد سوف تركز هذا العام على التركيز على الغوص المباشر في ألعاب الشركة الحصرية، بدلا من إصدارها لعدد كبير من الفيديوهات الدعائية والإستعراضية.

حيث أكد رئيس شركة سوني أن الحدث سيشمل تقرير جديد عن لعبة Death Stranding، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل لكل من ألعاب Ghosts of Tsushima، Spider-Man و The Last of Us: Part Two.

كما أشار أيضا في أحد لقاءات PlayStation Blogcast، أنه سيكون هناك ألعاب من طرف ثالث، بالإضافة أيضا إلى عدد من ألعاب المطورين المستقلين، ولكن نفي وجود أي إعلانات عن الأجهزة خلال حدث هذا العام، على الرغم من توقع المستخدمين للإعلان عن نظارة واقع إفتراضي مُطورة.
المزيد عن: عرض الالعاب سوني تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية PlayStation Blogcast E3
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