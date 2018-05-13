نائب السويس يكرم وحدة العناية المركزة بمستشفى العام (صور)

كرم النائب طارق فاروق متولى، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، وحدة التمريض بقسم العناية المركزة بمستشفى السويس العام لمجهودتهم وادائهم المتميز خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك جولة النائب طارق متولى لقسم العناية المركزة بمستشفى السويس العام للوقوف على اخر التى التغييرات التى شهدها القسم خلال الفترة الماضية.



كما تفقد قسم الحضانات واشاد بالمجهودات المبذولة من قبل المسئولين بالقسم واستمع الى احتياجتهم خلال الفترة المقبلة لخدمة اهالى السويس



رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد مرسي وكيل مديرية الصحة بالسويس، والدكتور يوسف خليفة مدير المستشفى، والدكتور وليد عبد المولى رئيس قسم الأطفال المبتسرين والرعاية المركزة للأطفال، والدكتورة آلاء رئيس قسم مكافحة العدوى.