المادة 236 من الدستور تثير غضب رئيس البرلمان: الشيطان يكمن في تفاصيلها

عبر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، عن غضبه بشأن نص المادة 236 من الدستور، مؤكدًا أن الشيطان يكمن فى تفاصيلها وكنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين.





وتنص المادة: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".





وقال عبدالعال، إن هذه المادة لا تعرفها أي دساتير في العالم.





ومن المُقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



