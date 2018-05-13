واشنطن لا تستبعد معاقبة شركات أوروبية تتعامل مع إيران

أكدّ "جون بولتون" مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنّ فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووى "ممكناً".





وأشار بولتون، وفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم إلى أنّ هذا الأمر محتمل، ويعتمد على سلوك الحكومات الأخرى.





وأثار انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيرانى، غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وشكوكاً بشأن إمدادات النفط العالمية، وزاد من مخاطر الصراع في الشرق الأوسط.