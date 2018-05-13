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الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 03:51 م
الليلة.. كوميديا البؤساء تختتم عروضها على ميامي (صور)
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صلاح حسن
 
تقدم فرقة المسرح الكوميدي آخر عروضها المسرحية الليلة، وذلك من خلال "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي بوسط البلد في الساعة الثامنة مساء، قبل بداية شهر رمضان، على أن تستأنف المسرحية عروضها عقب عيد الفطر المقبل.

"كوميديا البؤساء" بطولة رنا سماحة، ومحمود عزت، ورامي الطمباري، ومحمد عبده، وعمرو كمال بدير، وإيهاب الزناتي، ومحمود خالد، ومريم البحراوي، ورانيا النجار، ومحمد حسن رمضان، ومايا ماهر، وزينا زين، وأكرم عمران، ويوسف ذكري، وألحان محمد الصاوي، وديكور عمرو الأشرف، وأزياء نعيمة العجمي، واستعراضات، رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن راؤول، ومونتاج ومادة فيلمية محمد حجازي تصوير فوتوغرافية مارتن أدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
الليلة.. "كوميديا البؤساء" تختتم عروضها على "ميامي" (صور)
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