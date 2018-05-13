"مصر قوية في المجال العلمي".. 3 رسائل لرئيس البرلمان خلال الجلسة العامة





خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب العديد من الرسائل أبرزها حين طالب النواب بأنه لا يجوز لأي نائب أن ينازع هيئة مكتب المجلس في اختصاصاتها.





لا يجوز لأي نائب أن ينازع هيئة المكتب في اختصاصاتها

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجلسات العامة هو مهمة هيئة مكتب المجلس فقط وفقًا للقانون.

وأضاف أن جميع مشروعات القوانين لا تدخل ضمن جدول أعمال الجلسة العامة إلا بعد مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجان النوعية قائلا:"اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء لحضور المناقشات"، وتابع:إذا ما أَسند القانون اختصاص معين لشخص معين، فلابد من أن يمارس اختصاصه ولا يجوز لأي جهة أن تنازعه فيه وبالتالى لا يجوز لأى نائب أن ينازع هيئة المكتب فى اختصاصاتها".





قانون التجارب السريرية يدعم صناعة الدواء المصرية

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بـ "التجارب السريرية" يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بسيادة في هذا المجال.

وأضاف أن مشروع القانون روعي فيه أخذ رأى الجهات المخاطبة به التي أوجب الدستور استطلاعها وقام مجلس الدولة بمراجعة صياغته في مجلس الدولة.





مصر قوية في المجال العلمي

وبعد موافقة مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، قال عبد العال إن مصر من الدول القوية في المنطقة وقارة أفريقيا فى المجالين العلمى والصحى، متابعا: "لدينا أقدم وزارة صحة، ويتكلم البعض كأننا فى بداية طريق البحث العلمى، قد يكون هناك تعثر اقتصادى، لكن علميا وصحيا نحن من الدول القوية الكبيرة فى المنطقة وأفريقيا، وكل مواد القانون نوقشت داخل اللجنة المعينة وجاءت متوافقة مع الدستور، لا سيما الخاصة بالبحث العلمى".



