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برلماني أندونيسي: تفجير الكنائيس يهدف لإحداث فتنة طائفية (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 03:54 م
برلماني أندونيسي: تفجير الكنائيس يهدف لإحداث فتنة طائفية (فيديو)
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قال رئيس الكتلة الثامنة في البرلمان الإندونيسي، إسكان لوبيس، إن التفجيرات التي استهدفت الكنائس تهدف لنشر الفوضى وبث روح الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على أن الشعب الأندونيسي لديه وعي كبير ولن يقع في تلك الخدعة.

وأضاف لوبيس، أن تلك الجرائم ليست من الإسلام في شيء، وأن منفذيها لا يعرفون شيء عن الدين، مشيرا إلى أن أندونسيا بها العديد من الديانات التي تمارس بحرية واحترام، وأن الشعب يحرتم بعضه البعض بكافة طوائفه.

وطالب لوبيس، الأجهزة الأمنية الأندونيسة بسرعة إلقاء القبض على الضالعين في تلك العمليات، ممن يريدون أن تسقط الدولة في فخ الفوضى والقتنة الطائفية.


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