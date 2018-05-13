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ختام البرنامج التدريبي المكثف للملاحق الدبلوماسيين الجدد

الأحد 13/مايو/2018 - 03:51 م
ختام البرنامج التدريبي المكثف للملاحق الدبلوماسيين الجدد
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اختتم السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي المصري، البرنامج التدريبي المكثف للملاحق الدبلوماسييين الجدد في المنظمات الدولية الأمم للمتحدة بجنيف وبالمدرسة الوطنية للإدارة بباريس، حيث تناول البرنامج الدبلوماسية العامة ومهارات التعامل مع منظومة الأمم المتحدهً ووكالاتها المتخصصة بما يحقق المصالح الوطنية وأولويات السياسة الخارجية المصرية. 

كما تناول علوم الإدارة والتعاطي مع الأزمات الدولية ورفع كفاءات التفاوض والتخاطب الدولي على أسس قانونية ودبلوماسية فضلاً عن مرجعيات البروتوكول والمراسم الدولية.

 وقام المعهد الدبلوماسي بإعداد الدورتين المكثفتين بالتنسيق مع السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في باريس، وشاركً في برنامج الإعداد الدولي للكوادر الدبلوماسيه ( ٢٥) ملحق دبلوماسي من الدفعه (٥٠)، وذلك في إطار منهج الإعداد المتقدم للكوادر من الشباب الدبلوماسي لخدمة المصالح الوطنية ولمواجهة التحديات الدولية المعاصرة.

المزيد عن: دبلوماسية برنامج الخارجية الأمم المتحدة
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